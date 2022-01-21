美俄外交高官會晤1.5小時　拉夫羅夫：美下周將書面答覆俄方提議

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）1月21日在瑞士日內瓦會晤，商討烏克蘭局勢。會談持續約1.5小時，拉夫羅夫在會後形容會談「有建設及有用」，又指美國同意下周書面答覆俄方的安全提議。布林肯則指磋商「坦率和實在」。



會談在日內瓦市中心一間酒店舉行，兩人在會後分別見記者。美聯社指，拉夫羅夫會後向傳媒表示會談有建設及有用，但也強調目前「未能說我們是否已在正確的道路」，他稱將先等待美方的答覆。

若局勢有進展 拜登普京或會面

布林肯則在會後向記者稱這次磋商「坦率和實在」，據法媒指，布林肯又稱若然烏克蘭局勢有進展，美國總統拜登（Joe Biden）將準備好與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面。

俄方的安全保障提案是這次會談的重點議題。俄羅斯之前在12月中公布安全保障條約草案，當中包括排除烏克蘭加入北約等條款。之後俄羅斯、美國、北約就此展開談判，但分歧仍然巨大。

美國國務卿布林肯（左）與俄羅斯外長拉夫羅夫（右）1月21日在瑞士日內瓦會晤商討烏克蘭局勢，圖為兩人在開場時握手（AP）

俄羅斯衛星通訊社報道，俄方在最新會談中再提到要求北約停止東擴，拉夫羅夫稱美國「試圖把重點放在俄羅斯與烏克蘭邊境問題上，試圖把所謂局勢降級的必要性，作為所有其餘問題的前提。」最終兩方商定，美國將書面答覆俄方。

美俄官員2月或再會談

俄羅斯新聞社（RIA）引述來自俄方代表團的消息人士指，美俄雙方可能在2月舉行另一會談，討論莫斯科政府要求的安全承諾。

消息人士又稱，預料在美方下周向俄羅斯提供書面答覆後，俄方可能需要數周時間去研究。