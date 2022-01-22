馬來西亞前游泳國手曾遭性侵達7年　自揭恐怖經歷　控教練逼口交

撰文：ETtoday
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馬來西亞一名前男子游泳國手出面指控，年少時期擔任選手期間遭教練侵犯，10歲起遭性侵長達7年，曾被強拖進廁所觸摸性器、被迫口交，事隔20年終於鼓起勇氣，去年底向警方報案，道出這段折磨他許久的記憶，為的就是不讓這名教練繼續危害運動員。

根據The Vibes，這件事件仍在調查中，因此受害者以匿名方式受訪。他坦言，報案時非常痛苦且恐懼，因為他必須回想當時的所有細節，其中一段恐怖記憶就是被迫為他人口交。

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他提到，「他（教練）會來找我們，先為我們做（性行為）那些事情。然後他會把我們拖進廁所，把我們鎖在裡面，觸碰和撫摸我們的私處。下一次，他會強迫我們對他做同樣的事情，逼我們跪下，進行違反自然性行為……這發生了好幾年。」

性侵幾乎每周都會發生，且不僅是在選手訓練中心。他們外出參加比賽時，教練會強行闖入他們的房間騷擾，「當我們在前往另一個比賽場地的巴士上，他會故意從座位上用他的私處摩擦我的肩膀。」後來他逐漸敢於反抗，並在馬來西亞教育文憑考試（SPM）考試後結束選手生涯。

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對於當時僅10幾歲的年輕運動員來說，如此可怕的經歷令他不知所措，因為這名教練就像代表隊裡的哥哥，他不知該如何告訴父母，且在1980年代，這種事仍是禁忌，甚至至今都令人難以啟齒。

透過自己的經歷，他意識到不當性行為的受害者不分男女，和一些參與國際比賽的晚輩國手交談過程中也得知，同樣的事也發生在他們身上。由於加害者是國家代表隊公職人員，他擔心會有更多運動員受害，才鼓起勇氣說出自身經歷，「如果我不做些什麼，他可能還在虐待其他孩子，並認為他可以僥倖逃脫。如果這人還在執教，如果他還在誘姦兒童，他會繼續虐待他們。」

儘管事隔20年，他仍飽受心理創傷所苦，感到抑鬱且憤怒，「我還沒完全走出來，我覺得我永遠不會」，但透過和治療師交談、和妻子對話及祈禱，讓自己變得忙碌，也使他逐漸學會處理傷口。

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