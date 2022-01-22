世衛尋求更多自主權　美傳反對歐非南美等支持　中國尚未表態

英媒1月22日引述參加世界衛生組織（WHO）改革談判的4名官員稱，世衛最大捐款國美國對於讓組織有更大獨立性的建議持反對意見，令美國給予世衛的長期支持遭受質疑。



英媒引述世衛1月4日在網上發布的一份文件，提案由WHO可持續融資工作組提出，旨為增加每個世衛組織成員國的年度捐款數額。

與會4名歐洲官員證實，美國反對給予世衛組織更大自主權。華府沒即時回應英媒置評請求。

其中3名歐洲官員透露，包括德國在內的主要歐盟捐助國，以及大多數非洲、南亞、南美和阿拉伯國家都支持WHO可持續融資工作組的建議。

一名歐洲官員稱，包括日本和巴西在內的其他大國也對世衛組織公布的提案猶豫不決。

其中2名歐洲官員表示，中國尚未表明立場，而另一名官員稱中國是這個提議的批評者之一。

日本、中國和巴西沒即時置評。

新冠肺炎：圖為2020年4月15日，世衛位於瑞士日內瓦總部外的標誌。（AP）

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）凸顯出WHO介入早期疫情防控方面的局限性，提高組織的獨立性是疫情激發的另一項更廣泛改革進程的一部分。

一些美國官員向英媒稱，拜登政府之所以反對，是因它擔憂WHO應對未來威脅的能力，包括來自中國的威脅。

華府因此正推動另一個建議：設立一個由捐助國直接控制的獨立基金，由它為預防與控制突發性衛生事件提供資金。

英媒22日引述一名官員稱美國的計劃「惹來很多國家質疑」。這位官員又稱，創建一個由出資國控制的新機構，而不是由世衛組織控制，將削弱世衛組織抗擊未來疫情的能力。

WHO回應英媒詢問時則稱，唯有可預測且有靈活性的資金，才能確保組織可以充分推進其會員的優先事項。