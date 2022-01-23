布基納法索數個軍營驚傳槍聲　政府否認軍方發動政變

西非國家布基納法索（Burkina Faso）數個軍營1月23日在一段時間內持續傳出槍聲。政府發言人否認發生政變。卡塔爾半島電視台23日引述軍方消息人士稱，位於首都南部的Baby Sy，一個軍營傳出槍聲。一個接近機場的空軍基地也有類似情況。



在包括位於首都瓦加杜古（Ouagadougou）的兩個軍營在內的多個軍營發生交火後，布基納法索政府1月23日稱，軍隊尚未控制該國。

半島電視台23日引述一名英媒記者說，位於首都的桑古爾・拉米扎納（Sangoule Lamizana）軍地在當地時間早上5時傳出猛烈的槍聲。這軍營內有軍方將領，以及一個監獄，被囚人士包括涉及2015年未逐政府的士兵。

記者稱後來看到士兵們向天開槍。 一名目擊者還稱，在瓦加杜古以北約100公里的卡亞（Kaya），一個軍營也發生槍擊事件。

政府發言人馬伊加（Alkassoum Maiga）23日發聲明，稱社交媒體流傳的資訊會讓人們相信該國發生軍事接管。馬伊加確認一些軍營發生槍擊事件是真的，但否認政變的傳聞，並呼籲民眾冷靜。

圖為布基納法索總統卡博雷2021年11月11日抵達法國總統府愛麗舍宮出席晚宴。（Getty）

布基納法索執行人員2022年1月較早時拘捕十多名士兵，懷疑他們計劃破壞政府穩定。

半島電視台記者哈克（Nicolas Haque）報道稱這些人稱對政府有6大要求，包括招募更多軍人到前線對抗極端組織ISIS，以及要求對傷兵及殉職軍人遺屬提供更多照顧，以及為應對多種威脅建立常設營，並提供更多訓練。他們並非要求政府下台。

是次拘捕行動發生在軍方2021年12月進行改組之後。美國有線新聞網絡（CNN）23日引述分析家稱，這是總統卡博雷（Roch Kabore）想藉此提升自己在軍中的支持度。