派對門之後英保守黨又陷恐穆風波　前運輸部次長稱因宗教信仰被炒

英媒1月23日稱，英國保守黨議員、前運輸部次長努斯拉特・加尼（Nusrat Ghani）稱約翰遜政府2020年2月解除其運輸部次長職務，原因是她信奉伊斯蘭教。



《星期日泰晤士報》引述加尼稱，當她要求得悉被炒原因，一名政府黨鞭告訴她，政府討論改組時，「穆斯林性（Muslimness）作為議題被提出」，以及她身為「穆斯林女子……令同事感覺不舒服。」

她稱有人對她說，如她堅持就此發問，她會被排斥，她的職業生涯及聲譽會被摧毀。

約翰遜：圖為1月19日，英國首相約翰遜身處下議院。（AP）

保守黨議員斯潘塞（Mark Spencer）23日在Twitter發文稱，他就是加尼所指的那名黨鞭，但指她的指控是「完全錯誤及誹謗的」，他也沒使用過加尼所講的那些字眼。

首相府稱之前已與加尼會面並討論。一名發言人稱，首相約翰遜（Boris Johnson）向她發信，稱他對此事認真看待，並邀請她正式投訴，但她沒有這麼做。首相府稱保守黨不容忍發生任何涉及偏見與歧視的事情。

英國司法大臣藍韜文（Dominic Raab）接受英國廣播公司節目《周日早上》（Sunday Morning，暫譯）訪問時稱，她的指控「非常嚴重」，但除非她正式投訴，否則不會有正式的調查。

加尼在2018年獲委任，成為第一位在下議院發言的穆斯林女部長。但2020年2月她在約翰遜政府一次小型改組中丟官。

加尼自稱因歧視被解僱，正值約翰遜政府身陷「派對門」醜聞之際。他被指在2020和2021年違反新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫規定，舉辦派對。有議員要求他辭職，政府領導能力也受質疑。