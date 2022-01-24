新冠肺炎｜世衛：Omicron可望令歐洲疫情結束　阻截傳播已非重點

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株Omicron（奧密克戎）肆虐全球，世界衞生組織官員1月23日表示，Omicron已帶疫情進入一個新階段，或令歐洲疫情結束。他指出，現階段阻斷傳播已不是重點。



世衛歐洲區負責人克魯格（Hans Kluge）1月23日接受法媒訪問時指，他預料直至3月，歐洲會有60%人感染Omicron，一旦目前確診數字激增的情況消退，將迎來數週甚至數月時間的全球群體免疫期，主因民眾在接種疫苗或確診後產生免疫力。

克魯格說，預計疫情可能在年底前捲土重來，但不一定會是大流行。他又稱，現時將新冠病毒視為風土病仍言之尚早，因為風土病可以預測如何發生，但新冠病毒已經不止一次讓人驚訝，或再有新的變種病毒株出現，因此必須小心看待。

他指，由於Omicron在歐洲的傳播速度非常快，抗疫工作的重點應該放在盡量減少對醫院、學校和經濟的干擾，並致力保護因體弱容易染疫的人士，而非採取措施阻截傳播。

美國國家過敏症與傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）1月23日接受美國廣播公司（ABC）訪問時則表示，美國東北部及上中西部的新增病例開始大幅減少，與南非和英國的Omicron病例快速上升後下降的情況類似，認為美國疫情正朝着正確方向發展，有信心國內大多數州在2月中旬之前，Omicron病例會達到高峰。