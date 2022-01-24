布基納法索軍方宣布掌權　總統傳已被拘下落未明

西非國家布基納法索（Burkina Faso）局勢趨於混亂，在叛亂士兵被指出現在總統官邸附近、以及該處傳出槍聲後，政府再否認該國發生軍事政變。但軍方1月24日宣布，他們已掌權。



消息人士24日告訴法國24電視台，總統卡博雷（Roch Kaboré）24日已被叛亂士兵拘留及扣押。外界暫時未知他身在何處，傳他已被拘留在一個軍營。

據報總統官邸24日附近傳出槍聲。有當地居民稱，23日晚已看到一部直升機在該處上空飛行。

當局已在23日宣布自8時起進行宵禁，直至另行通知。

此前士兵在幾個軍營發動叛亂，要求解僱該國軍方高層，並為打擊恐怖組織ISIS提供更多資源。

🇧🇫#BREAKING: Witnesses are reporting heavy gunfire at a military base in Burkina Faso's capital raising fears that a coup attempt is underway. The government denies that the military has taken over. pic.twitter.com/7dAbm7ORGk — The RAGE X (@theragex) January 23, 2022

多個軍營傳槍聲

卡塔爾半島電視台23日引述一名英媒記者說，位於首都瓦加杜古（Ouagadougou）的桑古爾・拉米扎納（Sangoule Lamizana）營地在當地時間早上5時（香港時間同日下午1時）傳出猛烈的槍聲，數小時後仍清晰可聞。

營內有軍方將領，以及一個監獄，被囚人士包括參與2015年未逐政府的士兵。

卡塔爾半島電視台23日引述軍方消息人士稱，位於首都南部的巴巴西（Baby Sy）的巴巴西軍營傳出槍聲。一個接近機場的空軍基地也有類似情況。 一名目擊者還稱，在瓦加杜古以南約100公里的卡亞（Kaya），一個軍營也發生槍擊事件。

要求改善作戰條件

桑古爾・拉米扎納營地的士兵就工作條件提出要求，又要求營內軍方領袖離開。

法媒收到來自桑古爾・拉米扎納營地一名士兵的錄音訊息稱，要求有充足的資源來應戰恐怖分子。叛亂士兵的發言人也稱，士兵們希望軍方高層被撤換，對傷兵及殉職軍人家屬有更多支援。

在包括位於首都的兩個軍營在內的多個軍營發生交火後，布基納法索政府1月23日否認有關軍事政變的傳聞。

恐怖組織蓋達組織（al-Qaeda）及ISIS在該國橫行，2021年導致逾2,000人被殺。民眾不滿政府反恐不力，11月上街示威抗議，要求總統下台。

當地本在1月22日也有同類示威舉行，但政府已禁止進行，並有保安部隊到場向示威者施放催淚氣體，以及將首都街道封鎖。

圖為布基納法索總統卡博雷2021年11月11日抵達法國總統府愛麗舍宮出席晚宴。（Getty）

布基納法索執行人員2022年1月較早時拘捕十多名士兵，懷疑他們計劃破壞政府穩定。

半島電視台記者哈克（Nicolas Haque）報道稱這些人稱對政府有6大要求，包括招募更多軍人到前線對抗極端組織ISIS，以及要求對傷兵及殉職軍人遺屬提供更多照顧，以及為應對多種威脅建立常設營，並提供更多訓練。他們並非要求政府下台。

是次拘捕行動發生在軍方2021年12月進行改組之後。美國有線新聞網絡（CNN）23日引述分析家稱，這是總統卡博雷想藉此提升自己在軍中的支持度。