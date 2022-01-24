趙立堅點名彭博社散布習近平普京假新聞：伎倆卑劣

在北京時間1月24日召開的中國外交部例行記者會上，塔斯社記者提問說，彭博社日前報道稱，最近俄中兩國元首在進行通話時，中方表示希望北京冬奧會期間俄羅斯不要入侵烏克蘭。俄羅斯外交部和中國駐俄大使館已經否定該報道，說這條消息不屬實。這並不是西方媒體第一次報道關於俄中高層領導會晤假新聞，這些報道是否意味着個別西方國家故意攻擊俄中兩國戰略合作的順利發展？請問發言人對此如何評價？

中國外交部發言人趙立堅表示，彭博社的該報道純屬子虛烏有，這不僅是對中俄關系的污衊和挑釁，也是對北京冬奧會的蓄意干擾和破壞，這種卑劣伎倆騙不了國際社會。我想強調，今天的中俄關系成熟、穩定、堅韌，雙方在各層級保持密切溝通，任何離間中俄關系、挑戰中俄互信的企圖都是徒勞的。

趙立堅稱，同時作為奧林匹克精神的支持者和踐行者，我們一向反對將體育運動政治化，更不會被國際上某些勢力帶節奏。當前北京冬奧會籌備工作已進入最後衝刺階段，我們有信心向世界呈現一屆簡約安全、精彩的奧運盛會，也有信心確保包括普京總統在內的各國領導人的北京之行圓滿、順利、成功。

習近平多次接受邀請訪問俄羅斯，普京親自示範製作美食：

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彭博社援引中國外交官消息報道，中國國家主席習近平似乎「請求」俄總統普京在奧運會期間「不攻擊烏克蘭」。

俄外交部發言人扎哈羅娃在評論這一消息時稱，這「已經不是虛假消息，這已經是美國相關部門藉助這一媒體的訊息特殊行動了」。