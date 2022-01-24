新印領導人非正式峰會1月25日舉行　簽諒解備忘錄涉金融經濟

新加坡和印尼領導人1月25日舉行非正式峰會，會就調整新加坡和雅加達飛航情報區邊界以及引渡逃犯等議題簽署協議。新加坡總理李顯龍25日往民丹島，與印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）舉行新印領導人非正式峰會。



新加坡總理公署發文告說，他們將見證一系列協議的簽署，它們是在上一次非正式峰會上，在雙方同意制定的共同框架為基礎進行磋商。

文告內文稱，雙方將簽署關於調整新加坡和雅加達飛航情報區（Flight Information Region，FIR）邊界的協議，以及逃犯引渡條約。

兩國防長會就2007年防務合作協定及新印軍隊在印尼軍訓區的執行協議，發表聯合聲明。雙方將互換信件，令讓這些協議同時生效。

圖為2021年11月1日，印尼總統佐科維多多在英國蘇格蘭格拉斯哥出席《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會第26次會議。（Getty）

新印領導人在會上將宣布會前簽署的數項諒解備忘錄。它們橫跨金融與經濟合作、綠色與循環經濟發展、能源合作、人力資本發展等領域。

李顯龍和佐科維多多將是第五次舉行非正式峰會，對上一次是在2019年10月8日於新加坡舉行。自從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發，兩國領袖非正式峰會暫停舉行。

新印雙方2019年時同意制定共同框架，在尊重兩國核心利益與權利的情況下，以制定長期與持久的方案為目標，找到合理與全面的磋商模式，解決雙邊議題。