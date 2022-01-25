單身即地獄｜宋智雅犯致命錯誤　韓網民斥賣國賊：滾去當中國人

韓國YouTuber宋智雅參與Netflix實境節目《單身即地獄》爆紅後，隨即捲入假貨風波，聲勢直直落。近日韓國網友翻出她過去上傳的影片，發現她在字幕中將韓國辛奇標示為「泡菜」，引爆韓網一片不滿，怒稱她為「賣國賊」，要她滾去中國。
對韓國人來說，泡菜（Paocai）指的是源自中國的「四川泡菜」，Kimchi才是一般人熟知的「韓國泡菜」。為了避免混淆，韓國於2021年正式宣布將韓國泡菜正名為「辛奇」。部分韓國人也認為，使用「泡菜」這個詞彙是種「親中」的表現。
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2020年8月，宋智雅在內地知名影音平台「bilibili」上傳影片，她在影片中表示自己正在吃辛奇燉肉，然而字幕卻出現「泡菜」兩字。看到影片的韓國網友表示，韓國長年來設法為泡菜正名，宋智雅卻在中國內地的平台大辣辣地使用這個詞彙，根本是在「媚中」。也有網友認為她這個行徑「比穿假貨問題更嚴重」，要她不如滾去中國賺錢。
假貨事件發生後，宋智雅已經在網上發親筆信道歉，但網友們仍不買帳。她日前參加錄影的綜藝「全知干預視角」，在播出時畫面也遭到刪減。知名韓綜《認識的哥哥》未刪減她出場的畫面，收視率竟創今年最低。今天傳出這個消息，她在韓國的處境恐會雪上加霜。
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