新印領導人非正式峰會　三項議題達成協議

新加坡總理李顯龍和印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）1月25日在印尼民丹島（Bintan Island）參加領導人非正式峰會。兩國就3項議題達成協議。



兩國就飛航情報區（Flight Information Region，FIR）邊界達成協議，也已簽署逃犯引渡條約、以及國防合作與實施協議。

飛航情報區是各國負責向民航機提供飛航情報以及預警服務的區域，由國際民航組織劃定。新加坡的飛航情報區原本包括印尼廖內群島（Riau Islands）和納土納群島（Natuna Islands）的部份領空。

兩國決定調整飛航情報區，新加坡將廖內群島和納土納群島領空的飛航情報區交還予印尼。

佐科維多多：圖為2021年11月1日，印尼總統佐科維多多在英國蘇格蘭格拉斯哥出席《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會第26次會議（COP26）。（Getty）

新印同意繼續擴大跨境旅遊，讓新加坡旅客可到印尼更多目的地旅遊。印尼24日公布，準備與新加坡推行旅遊氣泡（Travel Bubble），讓已完成接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的新加坡旅客可到巴淡島 （Batam）和民丹島旅遊，而且入境後免隔離。

新印領導人亦已簽署數項諒解備忘錄，它們橫跨金融與經濟合作、綠色與循環經濟發展、疫苗數據等領域。