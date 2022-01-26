烏克蘭局勢｜拜登考慮制裁普京　法德領袖討論局勢

烏克蘭局勢持續緊張，俄羅斯在邊境地區部署近10萬兵力。外界憂慮俄軍可能入侵烏克蘭，不過烏克蘭官員1月25日指，莫斯科方面不會即時入侵；法、德兩國領袖同日會面，重申俄羅斯一旦採取軍事行動，將面臨沉重代價。美國總統拜登（Joe Biden）則表示，有意制裁俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。



美聯社報道，烏克蘭防長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）25日向國會表示，目前未有證據相信俄羅斯準備即時入侵，指俄軍未有組成戰鬥群，呼籲民眾無需要過分憂慮。不過他在24日承認，將來或可能有危險的情況出現。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）等官員24日亦向民眾派定心丸，重申情況已經受到控制。

另外法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）25日訪問柏林，與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）討論俄烏局勢，他們強調兩國需要團結為局勢降溫，指如果俄羅斯損害烏克蘭領土主權，莫斯科將付出沉重代價。

馬克龍同時敦促重新舉行「諾曼第模式」（Normandy format）四方會談，他的幕僚透露，法、德、俄、烏四國官員預計在26日於巴黎會晤，嘗試平息爭議。

拜登同日到華盛頓國會山莊視察時，被問到烏克蘭局勢時，稱普京假如下令入侵烏克蘭，將會是二戰以來的最大型侵略，並會改變整個世界。他指如果這個情況發生，會考慮經濟制裁普京。

華府24日下令8500名美軍在東歐地區戒備，拜登指美軍或北約部隊無意在烏克蘭部署。