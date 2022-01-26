日本調查：36.6%受訪日資企業總部對香港狀況感悲觀

日本駐香港總領事館、日本貿易振興機構（JETRO）香港事務所、香港日本人商工會議所在1月初進行2021年下半年香港營商環境調查。結果顯示，有36.6%受訪日資企業稱，他們的總部對香港狀況感到悲觀，感樂觀的比例則為7.6%。



調查團隊在1月3日至1月7日期間訪問232間日資企業。在對香港情況感到悲觀的企業中，有42.9%企業稱，總部已下令或敦促他們考慮縮減香港辦公室或業務的規模。

有69.8%受訪企業表示，與2021年1月相比，2022年1月的香港營商環境沒變化，21.0%企業則指營商環境已「嚴重惡化」或「惡化」。

香港：圖為2020年3月26日，香港一個商場的內觀。（Getty）

有68.1%受訪企業稱，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情是令公司2021年下半年業務轉差的主因。14.3%企業則指中國大陸的經濟表現才是主因。

調查團隊也有訪問日資企業對《港區國安法》的看法。51%受訪企業表示他們「非常關注」或「關注」《港區國安法》。

調查也問到關於《港區國安法》對生意的影響，66.9%受訪企業稱沒有影響，12.5%表示有負面影響，20.2%指不知道。75.3%受訪企業指對香港辦公室沒有明顯影響。