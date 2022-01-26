駐港日本企業調研：疫情是影響業務最大因素　其次是中國經濟

日本駐香港總領事館、日本貿易振興機構（JETRO）香港事務所、香港日本人商工會議所在1月初進行2021年下半年香港營商環境調查。



調查團隊表示，由於中美關係惡化、疫情下的經濟衰退以及2020年6月以來《港區國安法》的實施，香港的商業環境發生了很大變化。是次調查旨在評估在香港的日本公司的實際情況，並研究在商業環境急劇變化的情況下可能採取的措施。

調查團隊在1月3日至1月7日期間，向620間駐港日資企業發出調研邀請，其中有232間予以回覆。調查結果列出六項重點：

其一，2021年下半年的DI值*為19.1點，比2021年Q2下降4.3點。2022年上半年的預期DI值為3.7，比2021年下半年DI下降15.4個百分點。

*編者註：DI值指Diffusion index，擴散指數，也即根據一批經濟指標的升降變化為依據，判斷經濟前景景氣與否的預測方法。



其二，68.1%的受訪日資企業表示，新冠疫情是影響其業務表現的最大因素；14.3%受訪企業表示是「中國經濟趨勢」；11.6%受訪者則回答「其他」因素，譬如半導體缺貨、供應鏈中斷等。

其三，8.8%的受訪企業對《港區國安法》表示「非常關注」，42.2%受訪企業表示「關注」；而66.9%的受訪企業表示「沒有影響」，20.2%表示「目前不知道」，12.5%表示國安法帶來負面影響。

其四，75.3%的受訪企業表示國安法對他們的香港辦公室「沒有重大影響」。此外，56.6%的受訪者表示當下香港的防疫出行限制對其香港辦公室「影響不大」。

其五，約64%的受訪企業表示，最嚴重的商業問題是「內地-香港、香港-日本之間因旅行限制而導致的商業活動受阻」。

其六，36.6%的受訪企業表示，其日本總部對香港持悲觀態度。關於總部的悲觀看法對香港業務的影響，42.9%的受訪企業表示，他們已被要求或被敦促考慮減少香港辦事處的人數。

香港：圖為2020年3月26日，香港一個商場的內觀。（Getty）

該調查自2019年9月開始進行，現已進入第九版。從第九版開始，頻率已從每季度一次更改為每六個月一次。