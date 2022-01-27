Playboy創辦人被揭迷暈賓客　兔女郎涉性侵　海夫納偷拍「集郵」

成人雜誌《花花公子》（Playboy）創辦人赫夫納（Hugh Hefner）生前在加州豪邸開派對，往往讓許多名流趨之若鶩。



最新10集的紀錄片《Secrets of Playboy》（花花公子的秘密）披露，赫夫納開派對時對賓客下藥，讓名流跟「兔女郎」（bunnies）發生關係，他則從旁側錄。

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消息曝光後，《花花公子》企業立刻發聲明譴責，試圖與他切割。

赫夫納1953年創立Playboy，2017年以91歲高齡過世。紀錄片揭露赫夫納著迷於雜交性愛派對，甚至安排娼妓入場和賓客狂歡，自己再偷偷錄下來。

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大量女性照片已銷毀

（編按：此外赫夫納遺繩近日的舉動，似乎已間接證實丈夫生前曾有不法行為。

赫夫納的遺孀克里斯特爾（Crystal Hefner）稱她已找到及摧毀數以千計用即棄相機拍下的女性照片；她們被拍時大多數已被下藥。

克里斯特爾曾是一名模特兒，2012年與赫夫納結婚，陪伴他走過人生最後一段路，直至2017年他去世為止。

成人雜誌《花花公子》（Playboy）創辦人赫夫納（Hugh Hefner）生前在加州豪邸開派對，往往讓許多名流趨之若鶩。最新10集的紀錄片《Secrets of Playboy》（花花公子的秘密）披露，赫夫納開派對時對賓客下藥，讓名流跟「兔女郎」（bunnies）發生關係，他則從旁側錄。（GettyImages）

這批照片中其中一名女角，是赫夫納的前女友霍利・麥迪遜（Holly Madison）。她在一個Podcast節目Power: Hugh Hefner中爆料，揭露他生前的秘密生活。

克里斯特爾24日發推文稱，找到數以千計的那些照片，並即時撕毀它們及摧毀每一張。她強調那些照片已「沒了」。她在推文中標註霍利・麥迪遜。

圖為2018年6月12日，美國《花花公子》雜誌創辦人赫夫納與他的女友們出席公開活動，左一便是霍利・麥迪遜。她們也是真人騷《鄰家女孩》的女主角。赫夫納在花花公子大宅與這些女子的「性福」生活，一一在《鄰家女孩》中呈現。（VCG）

「集郵」不雅照+派街坊

除了霍利・麥迪遜，其他每數女子都曾被赫夫納拍下。她們被拍下照片時，大部分都已是爛醉。她們都是在與赫夫納一起外出或在他家玩樂時被拍下這些照片。

霍利・麥迪遜稱，如那些女生醉了，「如你在他的浴缸內脫光衣服，而其他女孩正對你做一些露骨的姿勢，他用即棄相機拍下了這張照片，他會復製一份給那天晚上在場的人每一個人，然後也把照片放到剪貼簿裏。」

霍利・麥迪遜曾出演真人騷《花花公子女郎》（The Girls Next Door）。片集內容講述赫夫納與他的女友在大宅中的生活。她曾是赫夫納主要女友之一，兩人2001至2008年時同居在位於洛杉機的花花公子大宅（Playboy Mansion）。）

I found thousands of those disposable camera photos you are talking about @hollymadison. I immediately ripped them up and destroyed every single one of them for you and the countless other women in them. They're gone. — CrystalHefner.eth (@crystalhefner) January 25, 2022

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