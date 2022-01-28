英媒稱中國超音速武器科學家逃往英美

一名中國火箭科學家2021年9月被指攜帶中國的超音速導彈研發資訊請求西方國際庇護，促使英美兩國相關防禦計劃加速進展，也使中國得花2年調整系統才能讓情資失效。



英國小報《每日快報》1月27日引述情報界消息人士稱，這名30多歲的科學家原本替中國國有中國航空工業集團工作，協助開發能運載中國東風-17導彈的中程超音速助推滑翔載具，射程可達3,200公里。

消息人士表示，這名科學家與中國較新的超音速導彈投射系統有關聯，這套系統能讓導彈先在太空環繞地球飛行，再利用紅外線導引技術鎖定地面上任何目標進行攻擊。

報道說，這名科學家並非出於政治意識形態向西方「投誠」，而是不滿未獲得升遷。他先於2021年9月底與英國在香港的情報人員接觸，表明自己持有關於中國超音速滑翔載具（HGV）的詳細資料，並尋求自己和妻兒獲得庇護。

俗稱軍情六處（MI6）的英國秘密情報局（Secret Intelligence Service，SIS）接獲消息後，派員前往香港與其會合，以確認情資真實性。美國中央情報局（CIA）也收到通知。

這名科學家除透露所知資訊，也成功將技術資料偷偷攜出。他和家人最後被安排先飛往美軍在德國的一個空軍基地，之後再經由英國輾轉抵達美國。

情報人士稱這位科學家讓他們掌握極音速飛彈作戰的部分細節，讓其取得預料外的進展，有可能為他們爭取到2年的時間，估計中國需2年才能對導彈計劃做出足夠的改變，使外泄的情報失效。在極音速技術研發中，2年是一段很長的時間。

英國外交部稱不會就情報問題評論。