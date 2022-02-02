俄烏局勢緊張烏克蘭躍登頭條　美女如雲之外　戰略地理位亦受矚

美女如雲是大多數人對烏克蘭的深刻印象之一。這個國家近年與鄰國俄羅斯關係愈來愈緊張，最近俄羅斯更是大舉陳兵烏克蘭邊境引發全球關注。除主權和領土紛爭外，原來為港人熟悉的羅宋湯也曾挑起雙方糾紛。



盛產美女

在這個美女輩出的國家，四處都能欣賞「百花爭艷」。印度新聞網站Stylecraze於2021年12月9日評選10名最美麗的烏克蘭女人，分別來自政界、體壇和娛樂圈等。

排名第一的是流行歌手洛拉克（Ani Lorak）。她1978年出生於基茨曼（Kitsman），是歐洲最美麗的女人之一。第2名是1984年在基輔州（Kyiv）出世的藝術體操運動員Anna Bessonova，她在2004年雅典奧運和2008年北京奧運奪得銅牌。

這個排名還包括2006年環球小姐岑巴柳克（Inna Tsymbalyuk）和前總理季莫申科（Yulia Tymoshenko），兩人分別排行第6和第9名。

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烏克蘭的冷知識



烏克蘭擁有60.35萬平方公里領土，倘若不計算橫跨歐亞大陸的俄羅斯，烏克蘭是全歐洲最大面積的國家。蘇聯解體後，它繼承175枚遠程彈道導彈和逾1,800枚彈頭，是世界第3大核武國家。不過在與美俄談判2年後，烏克蘭1994年同意移除境內所有核武，以換取俄羅斯保證尊重其主權。

俄烏另一戰線：羅宋湯（Borscht）

羅宋湯是由一名移居上海的俄羅斯難民引入中國。上海話中，「羅宋」即俄羅斯的意思，所以羅宋湯即俄羅斯湯。由於上海沒有甜菜頭，所以中國版的羅宋湯以番茄代替它。

除中文外，羅宋湯在很多國家的譯名都是俄羅斯湯的代名詞。但烏克蘭2020年搶先一步向聯合國教科文組織（UNESCO）提交申請，把羅宋湯列為這個國家的非物質文化遺產，料2年內獲批。

圖為烏克蘭Twitter在2020年發布的羅宋湯相片。推文稱，羅宋湯是著名的烏克蘭甜菜頭湯。（Twitter@Ukraine）

烏方認為，羅宋湯最早出現在1548年，一名前往歐洲旅行的人在日記中提到自己在基輔附近一個市場品嘗到羅宋湯。這與俄羅斯出現羅宋湯的時間相比早得多。

▼俄羅斯與烏克蘭爭奪羅宋湯「主權」

A timeless classic! #Borsch is one of Russia's most famous & beloved #dishes & a symbol of traditional cuisine🥣🥔🥕🌶🥄😍😋

"There's a theory that the name "borsch" originated from the Russian borschevik (hogweed), which in ancient Rus was used to make soups."#Delicious #yummy pic.twitter.com/KjAKRkEsOS — Russia 🇷🇺 (@Russia) May 30, 2019

經濟

烏克蘭的穀物和薯仔產量是全歐洲最高，它亦是全球其中一個最大的甜菜頭和葵花籽油生產國。

歷經數年政治和經濟緊張的時期後，烏克蘭的經濟已開始穩定，但適逢新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發，它2020年陷入衰退，國內生產總值（GDP）同比下降4%。除新變種病毒所帶來的威脅之外，與俄羅斯的緊張局勢，對其經濟前景亦構成嚴重風險。

天然氣危機

俄羅斯是世上第2大石油生產國，僅次於美國。它一直主要透過烏克蘭向歐洲的出口天然氣。但當「北溪二號」（Nord Stream 2）建成時，俄羅斯的天然氣能直接輸送到德國，意味着烏克蘭或損失18億歐元的運輸費用。烏克蘭就此表示，它因與西方國家的友好關係而受懲罰。

圖為北溪二號Twitter帳戶發布的圖片。（Twitter@NordStream2）

英國防大臣華禮仕（Ben Wallace）形容，「北溪二號」是西方可以用來對付莫斯科的籌碼。德國官員稱，倘俄羅斯向烏克蘭派兵，這條新管道會面臨制裁，美國亦警告，俄方倘入侵烏克蘭，會不讓「北溪二號」開通。

旅遊業

烏克蘭位於歐洲東部，接壤歐洲多國。它北鄰白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯），東北接俄羅斯，西連波蘭、斯洛伐克和匈牙利，南部與羅馬尼亞及摩爾多瓦毗鄰，也有國際列車前往比利時。

外國遊客對切爾諾貝爾核災遺址特別感興趣，尤其是HBO在2019年推出同名劇集《切爾諾貝爾》之後。核災禁區在2015年僅1萬人遊覽，而在2019年，這一數字增加至7.5萬多人，當中50%是外籍人士。

切爾諾貝爾核災

位於基輔以北104公里的切爾諾貝爾市（Chernobyl，又稱切爾諾貝利）一個核電站1986年發生核電史上最嚴重的核災難，直接犧牲者有至少28人、逾100人受傷，另有大量民眾受到輻射影響，禍延後代。

圖為切爾諾貝爾核電站2019年的樣子（Getty）

根據國家地理頻道稱，蘇聯最終疏散33.5萬人並在涉事反應堆附近建立一個19英里（約30公里）寬的禁區，清理工作料至少持續至2065年。

國際研究人員預測，約4,000名暴露於高強度輻射之下的人或死於和輻射有關的癌症，另外約5,000名暴露於低強度輻射之下的人亦可能遭受同樣命運。

圖為2017年，遊客在切爾諾貝爾核電站附近拍照。（Getty）

與中國經貿合作

俄烏戰爭看似很遠，但其實與身為中國人的我們也有關係。中國與烏克蘭經貿關係密切。根據烏克蘭國家統計局（State Statistics Service of Ukraine），中國2020年成為烏克蘭第一大貿易夥伴，這年中國和烏克蘭的貿易額為154億美元，烏對華出口71億美元，進口83億美元。

圖為烏克蘭總統澤連斯基1月28日發布自己打電話的相片。他2021年7月13日與中國國家主席習近平通話期間表示，烏克蘭願成為中國通往歐洲的橋樑。（Twitter@ZelenskyyUa）

烏克蘭與俄羅斯關係惡化且歐盟沒向烏克蘭提供足夠支持之際，中國對烏克蘭至關重要，中國了解烏克蘭的戰略地位，認為它是中國與歐洲中部和西部的樞紐。而烏克蘭與中國密切合作，讓烏克蘭國家地位提升。

中國一帶一路的北部鐵路走廊原本經白羅斯到波蘭和立陶宛。由於白羅斯遭歐盟制裁，立陶宛也在涉台灣問題與中國發生爭執，中國把北部鐵路走廊改道經烏克蘭到歐盟國家。烏克蘭亦從過境費以及提供服務的所得收入，促進當地經濟。