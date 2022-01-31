以色列總統首次訪問阿聯酋　討論安全與合作議題

以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）1月30日訪問阿聯酋。這是以色列在2020年與阿聯酋關係正常化以來，首次有以色列總統訪問阿聯酋。



赫爾佐格與阿聯酋阿布扎比王儲穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）會談，討論兩國自2020年，實現關係正常化以來的各方面合作，共同關注的地區和國際問題，包括安全議題。

圖為1月30日，以色列總統赫爾佐格訪問阿聯酋，與阿聯酋阿布扎比王儲穆罕默德會面。（AP）

阿聯酋過去兩週內曾兩次遭到無人機和導彈襲擊，也門胡塞武裝分子聲稱發動襲擊。以色列後向阿聯酋提供情報和安全援助，以防止無人機進一步襲擊。

穆罕默德表示，阿聯酋與以色列在地區威脅與安全問題，特別是針對民兵與恐怖主義勢力構成的威脅，抱持共同看法。赫爾佐格則表示，以色列完全支持阿聯酋的安全要求，認為兩人會談是為追求地區和平的民眾，帶來充份安全保障。

在美國前總統特朗普（Donald Trump）的斡旋下，以色列與多國周邊阿拉伯國家實現關係正常化。但與以色列持續衝突的巴勒斯坦自治組織哈馬斯則表示反對，批評這次訪問會鼓勵以色列繼續侵略巴勒斯坦，並剝奪人民的權利。