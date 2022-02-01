農曆新年｜多國獨特慶祝方式　南非人高空擲物　西班牙人吃葡萄

農曆年初一、即2月1日，對全球華人來說是個大日子，民眾會與家人聚在一起慶祝新年。各國按照不同曆法來慶祝新年，因此很多地方的新年與中國新年是不同日子。惟各地也有獨特的慶祝方式，如南非人會高空擲物，西班牙人會吃葡萄。



南非約翰內斯堡（Johannesburg）希爾布勞（Hillbrow）民眾會在新年前一天，即每年的12月31日將舊家具拋出窗外，寓意新一年有新的開始。

In Johannesburg, it’s considered lucky to throw old furniture out the window on New Year’s Eve (though presumably not if you’re walking underneath…)



Until then, keep your old sofa and curl up with a shiny new book. GLY is now available in #SouthAfrica https://t.co/U2RyIqkzwl pic.twitter.com/eFeQl886nl — Andy Nairn (@andynairn) December 17, 2021

與種族隔離制度有關

這項傳統源自1990年代，當時種族隔離制度結束，黑人可以搬到大城市生活。很多人選擇在希爾布勞定居。他們自那時開始將舊家具拋出窗外，希望有新開始。

很多人現今已搬進住宅大廈生活，卻依然繼續在新年時高空擲物，導致路人受傷。警方加強執法，阻止民眾將舊家具拋出窗外。

西班牙新年：圖為2021年12月31日，西班牙馬德里民眾上街慶祝新年，期間有人吃葡萄。（Getty）

西班牙人吃葡萄

西班牙人會在1月1日零時正連吃12顆葡萄，鐘聲響一下就吃一顆，他們相信這樣做可令自己在新一年行好運。

有傳這項傳統源自1909年，當時葡萄大豐收，果農創造出這項傳統來吸引民眾買葡萄。也有指這慶祝方式源自1800年代末，當時富人會吃葡萄和飲香檳來慶祝新年。而一群工人階級的民眾為諷刺富人貪慕虛榮，聚集在馬德里一個廣場吃葡萄和飲香檳，後來發展出新年吃葡萄的傳統。

In Ecuador, it's tradition to burn effigies to welcome the new year, and burn away the grievances of the prior year. My sis and I won’t be home for NYE, so we burnt some mini-effigies before heading to the airport. As tradition calls, we jumped the effigy for good luck in 2018! pic.twitter.com/r2cCQoJL9d — Gaby (@GabySpartz) January 1, 2018

厄瓜多爾人燒「仇家」

厄瓜多爾（Ecuador）人會在新年前製作類似稻草人的人偶，他們會將人偶造成與自己不喜歡的人或不喜歡的名人相似的樣子，再在12月31日午夜時燒掉它們。這做法寓意擺脫過去一年的壞事。

Turkey waits nervously to see which rich and connected family wins the ₺100m Milli Piyango New Year’s draw.



In a tradition going back a couple of decades, only the most connected and already rich people win this lottery in what some have called “a modern day miracle”. pic.twitter.com/bHVct2lxmD — Can Okar (@canokar) December 31, 2020

土耳其人買彩票

土耳其人會在新年前藉買彩票來慶祝，博彩公司在12月31日開獎。當地人每年都會湧躍地買彩票，希望自己能在新年前中大獎。

泰國新年：圖為2018年4月14日，泰國曼谷民眾在街上互相潑水，以慶祝新年。（Getty）

泰國人潑水

泰國新年在4月，民眾會在新年期間於街上互相潑水，或以水槍「亂槍掃射」，因此新年也叫潑水節。他們相信這樣做可幫助大家將厄運洗走。

越南人吃方形糉

越南人與中國人一樣慶祝農曆新年，他們會吃一種名為Bánh Chưng的方形糉。方形糉多由肥豬肉、綠豆和糯米製成。

韓國年糕湯：圖為2011年2月1日，美國紐約市一場午宴上的韓國年糕湯。（Getty）

韓國人喝年糕湯

韓國人也慶祝農曆新年，他們會喝年糕湯。年糕湯多被放在牛肉湯煮成，民眾也會將年糕切成橢圓形，象徵新一年光明而富裕。