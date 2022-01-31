約翰遜「派對門」報告出爐　譴責英國首相府領導層失敗

英國內閣辦公室第二常任秘書格雷（Sue Gray）主理有關英國首相約翰遜（Boris Johnson）涉違反防疫規定於唐寧街10號首相府舉行派對的調查報告。報告內容在1月31日公開。它被視對約翰遜的去留或有決定性的影響。



報告譴責首相府領導層，稱在英國因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續進行「封城」時，首相府一些聚會有嚴重違反防疫規定的事情。

內文稱首相府的花園被「用於舉行未經明確授權或監督的聚會」而「這是不恰當的」。文中亦指出，首相府應從這些事件中汲取重大教訓，以及立即進行因應。

圖為2021年8月24日，英國首相約翰遜離開位於倫敦的首相府。（AP）

英揆將赴國會回應

英國內閣辦公室1月31日發聲明稱已收到調查報告。約翰遜同日稍後將到國會回應報告。

迄今為止，約翰遜都堅稱不會為此事辭職下台。當他31日被問及他是否想到自己的行為違規，他回應說：「你需等等看調查結果（發布）……但當然我堅持我以往的說法。」約翰遜已就失誤公開道歉，但他稱出席其中一個在首相府花園舉行的聚會時，視它為工作活動。

倫敦大都會警方稱已正式就事件展開刑事調查，警方將索取報告作參考。

作為警方調查的一部分，英國政府料將發布格雷的報告，不過不是約翰遜所收到的完整全文版本。

圖為英國首相約翰遜（右）的妻子西蒙茲（左）抱着女兒羅米。夫婦倆面對手提電腦屏幕，進行視像通訊。（英國首相府）

屢次違規辦派對

英國獨立電視台（ITV）1月24日稱，約翰遜在2020年6月19日的下午，在首相府的內閣會議室出席由他妻子西蒙茲（Carrie Symonds）為他舉辦的生日派對。她與首相府人員為約翰遜唱生日歌，派對時間20至30分鐘，約30人參與。

英國在2020年6月受新冠肺炎來襲，首次封城實施限聚令。報道稱19日當晚約翰遜更於首相府招待了多名親朋戚友，進一步違反限聚令。

來到2021年1月中，約翰遜又及揭發在2021年4月16日，即菲臘親王（Prince Philip）喪禮舉行的前一天，首相府舉辧2場歡送員工的派對，違反防疫限制。首相府1月14日向英國王室道歉。首相府稱約翰遜當天並不在首相府內，也不知道當天那裏有聚會舉行。