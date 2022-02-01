從小說家走進政界到「買島」動搖中日關係　石原慎太郎不平凡一生

日本前東京都知事石原慎太郎逝世，終年89歲。他是曾獲芥川獎的著名作家，在小說創作界中享負盛名，踏足政界後雖然多有政績，但因其右翼思想引發爭議，其中「購買」釣魚島事件更一度導致中日關係惡化。



石原慎太郎1932年出生，年輕時投身藝術事業，就讀一橋大學期間在1956年憑藉小說《太陽的季節》獲得芥川獎。他與著名小說與劇作家三島由紀夫是好友，其胞弟石原裕次郎也是極富盛名的藝人。

石原慎太郎在其弟逝世後，曾寫下其傳記《弟弟》一書，獲每日出版的文化獎，在2004年由朝日電視台改編成電視劇。

1968年石原慎太郎參加參議院選舉並當選，正式步入政界，後來轉至擔任眾議員，在竹下登內閣時擔任運輸大臣。

圖為2007年4月，石原慎太郎競選連任東京都知事並勝出。（Getty）

在1988年石原前往新東京國際機場（現成田機場）視察，要求當年爛尾的機場鐵路工程再度建設。經斡旋後成功讓JR東日本與京成電鐵出資建築餘下鐵路，最終成為今天連接成田機場的兩條主要鐵路線。

1999年石原在辭任議員後，競選東京都知事並勝出，開始其長達13年任期。石原在任內推動多項政策，包括擴展羽田機場、推進東京臨海區建設、打造都內旅遊區等。他在任內亦提出搬遷築地市場計劃，並選址興建豐州市場。築地市場在2018年正式搬遷，成為今天的豐州漁市場。

石原的右翼思想引起多次爭議，包括曾發表日本應擁有核武，廢除由美國制定的日本憲法等言論，並多次批評中國。在2012年更一度提出購買釣魚島，以致日本政府決定將其「國有化」，引發釣魚島爭議，導致中日關係惡化。

石原在2012年辭任東京都知事，雖一度重返國政，但在2014年正式退休，返回創作事業，發表數部新書。但在近年因中風及診斷患上胰臟癌，身體狀況每況愈下。最終在2022年2月1日逝世，終年89歲。