西非幾內亞比索懷疑發生政變　總統稱局勢受控

西非國家幾內亞比索（Guinea-Bissau）2月1日發生懷疑政變事件，首都總統府附近傳出大量槍聲，總統恩巴洛（Umaro Cissoko Embalo）其後表示局勢已經受到控制。



美聯社引述幾內亞比索國營傳媒報道，首都比索（Bissau）的政府建築物在炮火中損毀，多名官員被挾持。恩巴洛估計當時亦在建築物內，不過他之後在Facebook公開一張坐在椅子、背景是幾內亞比索國旗的圖片，稱當地已經恢復平靜，惟暫時未有其他官員提及實際情況。

幾內亞比索在1974年脫離葡萄牙獨立後，當地曾四度發生政變及多宗企圖奪權事件，另外該國的貪污及販毒問題嚴重，包括在2000年代成為拉丁美洲及歐洲之間的販運可卡因中轉站。

至於現任總統恩巴洛曾為軍方將領，他在2019年12月勝出大選後，在軍方的支持下籌組新政府，但選舉主要對手質疑投票結果，最高法院仍在處理一宗挑戰選舉結果的訴訟。

西非國家經濟共同體（ECOWAS）及非洲聯盟分別發表聲明，對幾內亞比索的局勢表達憂慮，呼籲軍方即時返回營地，同時保障恩巴洛及政府官員的安全。

除了幾內亞比索，另外三國西非國家馬里（Mali）、幾內亞（Guinea）、布基納法索（Burkina Faso）自2020年8月起分別發生政變，至今軍政府都未安排新一輪大選。