烏克蘭局勢︱拜登正式批准增派軍隊到東歐　共約3000人

美國國防部2月2日宣布，總統拜登（Joe Biden）已正式批准增派軍隊到歐洲東部，包括波蘭、德國及羅馬尼亞，預計為數大約3000人。



美國有線新聞網絡（CNN）報道，國防部發言人柯比（John Kirby）表示，華府會未來數天與向波蘭及德國派兵約2000人，另外大約1000名部署在德國的美軍將會調派到羅馬尼亞。

柯比強調，有關調動並非永久部署，亦不會派到烏克蘭作戰。

官員：盟國感到受威脅

CNN同日較早時引述華府官員指，這些部署是對北約盟國的支持，因俄羅斯在烏克蘭附近的軍事行動，這些盟國感到受威脅。

美國《紐約時報》之前曾在1月底報道，總統拜登正考慮向波羅的海及東歐北約國家部署美軍，以擴大美國的軍事參與。若成事將標誌美國對烏克蘭局勢的一個重大轉變。

報道指，在大衛營舉行的一次會議上，國防部向拜登提出多項建議，包括向東歐派遣1000至5000的兵力，連同軍艦與戰機，駐守波羅的海國家，若情況惡化，增兵數字可增加10倍。

拜登：圖為1月19日，美國總統拜登在白宮出席記者會。（AP）

俄羅斯與烏克蘭的局勢正升溫，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）2月1日通電話，討論烏克蘭局勢。布林肯敦促俄方立即為局勢降溫，從烏克蘭邊境撤走軍隊及裝備。

拉夫羅夫則回應指，美國聲稱的軍事升級並沒有發生，而俄羅斯只在自己的國界內調動軍隊。