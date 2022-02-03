美軍特種部隊在敘利亞展開「反恐行動」　傳多人死亡包括平民

美聯社2月3日報道，美軍特種部隊深夜在敘利亞西北部展開大規模反恐行動，五角大樓形容是「成功的任務」，但報道引述當地居民與社運人士稱，事件裏的多名死者中，包括平民。



總部位於倫敦的敘利亞人權觀察組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，事件中有9人死亡，包括2名兒童與1名女子。組織指，以美國為首的聯軍使用直升機降落在有關地區，並攻擊一座房屋，然後部隊與地面上的武裝人員發生衝突。

公民記者：看到12個遺體

報道又引述公民記者拉哈勒（Ahmad Rahhal）表示，他到訪位於西北部伊德利卜省的現場時，看到有12個遺體。

報道指，在靠近與土耳其邊境、名為Atmeh的敘利亞村落，多名居民表示他們看到人體殘骸散落在村內房屋附近，他們指在事件發生時，看到有直升機、爆炸與機關槍開火。

居民與社運人士形容他們目睹了一次大規模的地面攻擊，認為這次突襲是自2019年10月ISIS首領巴格達迪（Abu Bakr Al-Baghdadi）被殺以來的最大一次行動，美軍曾使用擴音機呼籲婦孺離開該地區。事件期間發生至少一次具規模的爆炸。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）在一份簡短聲明中表示任務成功，「沒有美國傷亡人員，之後將提供更多資訊。」五角大樓未有講述這次行動的目標，也沒有說明是否有敵軍或平民傷亡。