北京冬奧︱普京與習近平會談　俄媒：雙方簽署國際關係聲明

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月4日下午抵達北京，他之後在北京釣魚台國賓館與中國國家主席習近平舉行會談，據俄媒指，兩方簽署了一份關於國際關係進入新時代以及全球可持續發展的聯合聲明 。中國官媒指，會談氣氛熱烈友好。



普京在這次訪華期間，也將出席2月4日晚上的北京冬奧開幕禮。

俄羅斯衛星通訊社報道，有關國際關係聲明指出，中俄計劃加強東盟在區域架構中發揮的關鍵作用，也計劃加強在歐亞經濟聯盟和「一帶一路」框架內的工作，以加深合作。

報道指，普京在會談中表示，俄羅斯的石油公司已準備很好的對華供應油氣新方案，即每年供應100億立方米的天然氣合約，他形容是「天然氣行業又邁出了一步。」普京並指俄中關係是發展良好雙邊關係的範例，助力兩國發展。

普京（左）2022年2月4日訪華，在北京與習近平舉行會談（AP）

中國官媒：氣氛熱烈友好

中國官媒央視報道，兩國元首在熱烈友好的氣氛中，就中俄關係以及事關國際戰略安全穩定的一系列重大問題深入充分交換意見。

報道引述習近平指出，他願同普京及各國賓朋一道共襄北京冬奧盛舉，弘揚奧林匹克精神，他提到今天是中國農曆大年初四，又逢立春，是個難得好兆頭，相信今天的「新春之會」一定會為中俄關係註入更多生機活力。

央視又指，普京是全球第一位明確表態出席北京2022年冬奧會的國家元首，這次北京之行是他今年首次出國訪問，也是截至目前唯一出訪安排。

在出訪前夕，普京接受央視書面專訪，他表示自己很早認識習近平，「作為在解決世界問題上有着許多共同看法的好朋友和政治家，我們一直保持密切溝通。因此，我立即接受了他提出的訪華邀請。」普京又談到反對把體育政治化，反對將體育作為施壓、不公平競爭和歧視的工具。

俄媒2月3日報道，普京訪華期間計劃簽署15項雙邊協議。這次訪華的俄羅斯代表團包括俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、副總理切爾內申科（Dmitry Chernyshenko）、能源部長舒利吉諾夫（Nikolai Shulginov）、俄羅斯石油公司總裁謝欽（Igor Sechin）和總統助理烏沙科夫等人。