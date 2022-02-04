北京冬奧︱普京與習近平會談　稱俄石油企業已準備對華供氣新方案

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月4日下午抵達北京，他之後與中國國家主席習近平舉行會談，據俄媒指，普京在會上稱，俄羅斯的石油公司已準備很好的對華供應油氣新方案，即每年供應100億立方米的天然氣合約。



普京也將出席2月4日晚上的北京冬奧開幕禮。

俄羅斯衛星通訊社報道，普京在會談中表示「我們的石油企業準備了非常好的對華油氣供應新方案。天然氣行業又邁出了一步。我指的是從俄羅斯遠東向中國供應100億立方米天然氣的新合約。」

普京又談到俄中關係是發展良好雙邊關係的範例，助力兩國發展。

普京（左）2022年2月4日訪華，在北京與習近平舉行會談（AP）

中國官媒央視報道，普京是全球第一位明確表態出席北京2022年冬奧會的國家元首，這次北京之行是他今年首次出國訪問，也是截至目前唯一出訪安排。

在出訪前夕，普京接受央視書面專訪，他表示自己很早認識習近平，「作為在解決世界問題上有着許多共同看法的好朋友和政治家，我們一直保持密切溝通。因此，我立即接受了他提出的訪華邀請。」普京又談到反對把體育政治化，反對將體育作為施壓、不公平競爭和歧視的工具。

俄媒2月3日報道，普京訪華期間計劃簽署15項雙邊協議。這次訪華的俄羅斯代表團包括俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、副總理切爾內申科（Dmitry Chernyshenko）、能源部長舒利吉諾夫（Nikolai Shulginov）、俄羅斯石油公司總裁謝欽（Igor Sechin）和總統助理烏沙科夫等人。