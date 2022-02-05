俄羅斯支持北京對台立場　美官稱致力維護台海和平穩定

中國國家主席習近平與到華的俄羅斯總統普京2月4日舉行會談並發表聯合聲明。此外俄方稱支持北京對台灣的立場，反對任何形式的台獨。美國國務院4日回應。



美國白宮回應中俄領袖會面時稱，總統拜登（Joe Biden）會以自已的方式維繫美中關係，目前集中與夥伴應對烏克蘭危機。

美國務院主管東亞及太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）4日稱，美國對台政策十分明確且長遠，美國的一個中國政策是基於台灣關係法、美中三公報與對台六項保證。美方致力於維護台海和平穩定，美國政策未來也會保持一致。

此外他稱中俄領袖會面，為北京提供「鼓勵俄羅斯就烏克蘭問題尋求外交與緩和局勢」的機會。

他稱：「這就是世界對負責任大國的期望，」他在簡報會指出：「如俄羅斯進一步入侵烏克蘭，而中國則視而不見，這顯示中國願意容忍或默認支持俄羅斯脅迫烏克蘭的努力，即使俄方讓北京尷尬、損害歐洲安全、危及全球和平與經濟穩定。」