美國解除對伊朗部份制裁　伊核談判進入最後階段

隨着伊核問題談判進入關鍵階段，拜登政府決定解除部分針對伊朗的相關制裁，以促進相關會談的成功。



英媒2月4日報道，拜登政府2月4日恢復對伊朗的制裁豁免，允許開展國際核合作項目，美國和伊朗旨在恢復2015年伊朗核協議的間接談判進入最後階段。

據報道，相關的豁免允許俄羅斯、中國和歐洲公司執行防止核擴散工作，實際上令伊朗的核設施更難被用來發展核武。

報道稱，美國國務院已經向國會提交一份由國務卿布林肯（Antony Blinken）簽署的報告，解釋恢復豁免將有助於在維也納舉行的有關重返伊核協議的會談。該協議的正式名稱為伊朗核協議「聯合全面行動計劃」（JCPOA）。

2018年5月9日，伊朗民眾在前美國大使館總部外示威，抗議美國退出伊核協議。（VCG）

英媒稱，根據報告副本顯示，「這些活動的豁免旨在促進討論，將有助於完成一項關於共同恢復全面實施JCPOA的協議，併為伊朗恢復履行JCPOA的承諾奠定基礎。」

自2021年4月以來，美國和伊朗在維也納舉行了八輪間接會談。間接會談的目的在於讓美國重返協議，並讓伊朗重新遵守協議。

目前，第九輪會談展開的時間尚未正式宣布，但外界對下周展開會談的預期升温。

此前美媒曾報道，美國伊核協議談判團隊內就是否應向伊朗展示更強硬姿態產生分歧。其中，幾位主張在目前的談判中採取更強硬姿態的代表離開了談判團隊。