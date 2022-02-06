烏克蘭局勢｜彭博誤報俄羅斯入侵開始　撤回標題後道歉

在俄烏局勢緊張之際，美國彭博新聞在2月5日錯誤發布名為「俄羅斯入侵烏拉克」的直播標題，後撤回並就誤報道歉。



事發2月5日的黃昏時段，彭博新聞在網頁突然發布一則名為「俄羅斯入侵烏克蘭」的直播標題，放在首頁上方，但點擊進去只會發現「找不到相關網頁」，標題在大約30分鐘後撤下。

.@BloombergLive care to explain this breaking news? Wth pic.twitter.com/rRcOtjkd7g — Olga Lautman (@OlgaNYC1211) February 4, 2022

美國《紐約郵報》引述歐洲政策分析中心（CEPA）俄羅斯分析師勞特曼（Olga Lautman）表示，她知道這個標題會是錯誤發布，因若俄羅斯正式入侵烏克蘭她會是第一個知道。勞特曼指由於俄烏局勢持續緊張且牽連重大，形容這個錯誤離譜，讓人詫異。

彭博撤下標題後發表聲明，解釋指平日會預先為重要的突發新聞情寫好標題，並對這次錯誤發布事件深感遺憾，並指會調查誤發原因。