新冠肺炎︱美國死亡率與人數最高非偶然　是體制與社會造成的現象

美國因感染新冠肺炎，逝世的人數超過90萬，死亡人數幾乎等同一個洛衫磯、華盛頓特區還是波士頓。且這不僅是總數，美國也是富裕國家死亡率最高的。這不是單純的偶然，而是國家的體制和社會下造成的現象。



美國是發明疫苗最早且最先進的國家，現時正在全球普遍接種的疫苗，有一半以上都是來自美國研發技術。美國同時也是疫苗生產國，疫苗供應充足，政府有完善的疫苗接種策略，但疫苗接種依然偏低。

直至今天，美國的疫苗接種率僅約65%，另約48%的人口接種了加強劑。哈佛大學公共衛生學院流行病學副教授，兼傳染病動力學中心聯合主任哈納奇（William Hanage）表示：「對於一個只有疫苗戰略卻不太擅長接種的國家，在Omicron這需要更高保護的變種侵襲下，情況只會變得更糟。」

圖為1月23日，有反對強制接種疫苗的示威者，在首都華盛頓遊行示威。（Getty）

沒帶薪病假 窮人不敢請病假

貧富差距亦是因素之一，美國較富裕的人會更容易獲得疫苗，但較貧困家庭的人則較難接種疫苗。同時因美國勞工法上沒有帶薪病假保障，貧窮的人害怕染病休息，因為休息他們將無法獲得薪金，這讓貧窮人口面臨極大風險。

哈納奇表示，這些人更難獲得疫苗，因此亦更容易染病：「但他們也不太可能採取措施保護自己，因為他們害怕失去薪水，他們害怕休息一天，他們的雇主不會讓他們休息。」

美國染病人數急增與高死亡率的另一個原因，是醫療保健系統問題。美國醫療費極為昂貴，缺乏合適醫療保險的人往往要等待更長的時間才能看醫生，從而使他們面臨更大的風險。

政治與行政分裂

布朗大學（Brown University）急診醫師兼公共衛生學術院長蘭尼（Megan Ranney）指出，一個國家的死亡率很多時可以反映社會不平等現象。有了新冠疫情，這些問題會被進一步放大。

蘭尼又指出，人民對政府的信任或否，亦會影響疫情的控制：「如果你不信任政府，你就不太可能聽從封城、戴口罩的建議或命令，而缺乏信任也削弱了政府處事能力。」

圖為1月13日，拜登準備就抗疫措施發表演說，中央政府下達的名令需由地方政府配合進行。（Getty）

據《刺針》（Lancet）最近一份研究指出，國民對政府的信任可以是一個疫情死亡人數的預測因素：對政府信任程度較低的國家，病例和死亡率會更高。

同時受行政制度的影響，中央政府無法直接為整個國家強制執行防疫措施，例如強制配戴口罩或接種疫苗，行政責任主要落在州和地方領導人身上。而美國政治的分裂，地方政府拒絕執行中央指示，令抗疫工作難上加難。

蘭尼表示，美國領導人可以利用這一次疫情的經驗，建立機制應對下一個新冠變種或同類的大型疫情。但是美國的例外主義意識，讓這變得更複雜：「你可以成為你所想，你想要怎樣現實就可以變成怎樣，這是一個十分美國的想法。」「但現實是病毒無分國籍或貴賤，病毒在意的只是如何感染你。」