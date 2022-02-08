北約不滿中俄聲明　中方：地區安全不能以擴張軍事集團為保障

中國駐歐盟使團發言人2月7日回應北約秘書長涉中俄聯合聲明言論，呼籲北約摒棄冷戰思維和意識形態偏見，多做有利於增進國家間互信、真正維護地區和平穩定的事情。



中國駐歐盟使團網站2月8日發布《駐歐盟使團發言人就北約秘書長涉中俄聯合聲明言論答記者問》。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）7日表示，中俄發表聯合聲明反對北約繼續擴張，是企圖剝奪主權國家自主做出選擇的權利。

中國駐歐盟使團發言人回應指，北約是冷戰時期的產物，也是全球最大的軍事聯盟。在冷戰結束30年後，北約持續拓展區域和領域，搞集團政治和陣營對立，無助於世界的安全與穩定。

發言人強調，中方認為，地區安全不能以強化和擴張軍事集團為保障，呼籲北約摒棄冷戰思維和意識形態偏見，尊重他國主權、安全、利益及文明多樣性、歷史文化多樣性，客觀公正看待他國和平發展，多做有利於增進國家間互信、真正維護地區和平穩定的事情。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月4日訪華，在與中國國家主席習近平會談後，中俄發表了聯合聲明。雙方反對北約繼續擴張，呼籲北約摒棄冷戰時期意識形態，尊重他國主權、安全、利益及文明多樣性、歷史文化多樣性，客觀公正看待他國和平發展。

俄羅斯總統普京7日在莫斯科表示，俄堅決反對北約東擴，這會對俄造成威脅。他不希望事態進一步發展，導致俄與北約之間發生衝突，在這場衝突中不會有贏家。