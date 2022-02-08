Omicron｜美國疫情持續惡化　２月全國可能約四成人確診

美國新冠肺炎每日感染數字雖然有所下降，但死亡數字仍持續上升，每日近3000人的死亡超越2021年秋季的Delta變種感染潮。有專家警告感染數字持續上升將變得相當危險，即使大部分人僅是輕症或無症狀，亦會對醫療及勞動市場造成嚴重打擊。



美國《華爾街日報》，引述弗雷德哈欽森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）病毒學家貝德（Trevor Bedford）稱，在1月的疫情頂峰時，全國有近五分之一的人口遭受感染，而這個數字在2月可能會擴大一倍，至全國四成人口。

圖為12月21日，美國華盞頓一個室內寫着需配戴口罩的告示。（Getty）

貝德指出，僅一隻病毒可以在8星期內感染接近全國四成人口令人震驚，一般流感16個星期亦只能感染約10%的人口。

然而，並非所有染病的人都會出現症狀，根據健康指標和評估研究所（IMHE）估算，有近八成至九成的染病者都會出現無症狀的感染。只即管如此，在短時間內出現大量感染，僅10%的人出現症狀，已足以對醫療系統構成沉重負擔。

同時因患病的人必須留家隔離，對勞動市場造成嚴重打擊。根據人口普查局追踪的數據，在 12 月上半月，全美約有300 萬人表示他們在家工作，要麼自己染病，要麼照顧生病的家人。工作場所的壓力迫使政府放寬措施，美國和英國都將檢測陽性的隔離期從 10 天縮短至 5 天，這將進一步增加感染的風險。