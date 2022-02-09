2021年美國家庭債務增加1萬億美元　2007年來最大增幅

當地時間2月8日，紐約聯儲表示，2021年美國家庭債務增加了1萬億美元，是自2007年以來的最大年度增幅。抵押貸款和汽車貸款是債務增長的主要推動力。



美國有線新聞網絡（CNN）2月8日報道，紐約聯儲公布的數據顯示，2021年，美國家庭債務增加了1萬億美元。僅在第四季度，美國家庭債務就增加了3,330億美元，達15.58萬億美元，也是自2007年以來的最大季度增幅。

紐約聯儲高級副總裁克勞（Wilbert Van Der Klaauw）稱，「2021年新的抵押貸款和汽車貸款的總餘額急劇增加，這與房價和汽車價格的上漲相對應。」

報告顯示，2021年第四季度的住房貸款發放量創下歷史新高，因為購房者競相趕在2022年預期的加息之前。這使抵押貸款債務增加了2,580億美元，到12月底達到10.93萬億美元。

第四季度汽車貸款餘額增加了150億美元，全年增加了840億美元。急劇增長的部分原因是整個2021年汽車價格空前飆升。

此外，學生貸款在2021年下降了80億美元。這是在近20年穩步增長之後首次下降。

幾個因素促成了這一點，包括學生入學率降低和貸款減免政策的變化。

研究人員建議，隨着大流行保護計劃逐漸結束、價格攀升和利率繼續上升，可能會出現新的債務負擔並可能給家庭帶來現金流壓力。