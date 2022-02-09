北京冬奧｜中方：開幕禮由誰擔任主火炬手　輪不到美方說三道四

針對白宮發言人就新疆維吾爾族運動員擔任北京冬奧會開幕禮主火炬手發表言論，中國外交部發言人趙立堅2月9日回應時稱，輪不到美方說三道四。



在2月7日的白宮例行記者會上，白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）表示，中國利用維吾爾族運動員傳遞北京冬奧會火炬，無法分散人們對維吾爾族被犯下的「人權侵犯和種族滅絕」的關注。

2月9日，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上對此做出回應。

趙立堅表示，關於北京冬奧會火炬手選拔，他已經介紹過有關的情況，「北京冬奧會開幕禮由誰擔任主火炬手，是中方作出的正常安排，輪不到美方說三道四」。

趙立堅指出，美方所謂「種族滅絕」是世紀謊言，這充分暴露了美方將冬奧會政治化、借涉疆問題惡意抹黑中國的險惡用心，美方的做法不得人心，注定徹底失敗，讓自己變成孤家寡人。

他說，美國歷史上對印第安人進行種族滅絕，也有長期系統性歧視少數族裔的痼疾。印第安人口從15世紀末的500萬驟減至20世紀初的25萬，減少到原來的1/20。

趙立堅說：「什麼是種族滅絕？美國對印第安人實施的政策才是真正的種族滅絕。美方應該做的是認真清算自身對印第安人種族滅絕的歷史罪行，採取切實措施，減少針對印第安人、非裔、亞裔等少數族裔的種族歧視。」