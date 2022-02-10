俄烏局勢丨俄羅斯官員：烏克蘭或對克里米亞俄公民動手

俄羅斯外交官針對當前俄烏局勢表態，稱要做好事態向最壞方向發展的準備，因為烏克蘭當局一直在借反恐之名進行各種挑釁。



據俄羅斯衛星通訊社2月10日報道，俄羅斯常駐聯合國日內瓦辦事處代表加季洛夫（Gennady Gatilov）在接受採訪時說，必須對任何事態發展做好準備，甚至是最壞的發展，包括基輔方面對克里米亞俄羅斯公民採取武力行動。

加季洛夫稱：「當然，不排除基輔方面可能採取絕望的武力行動，比如針對克里米亞或與烏克蘭接壤的俄羅斯聯邦主體的俄羅斯公民。至少有時是烏克蘭媒體，有時是某些不負責任的烏克蘭政客在呼籲採取這種危險的行動。我們不能忽視這些言論，必須對事態的任何發展做好準備，包括最壞的發展。」

加季洛夫指出，烏克蘭當局自宣布在本國東南部開展反恐行動以來，一直未停止各種挑釁。他提醒說：「八年前，這導致了全面的軍事行動，實際上是一群在基輔篡奪政權的不負責任的政客針對本國公民進行的內戰。」

2022年2月6日，在靠近烏克蘭基輔的地區，當地居民參加全烏克蘭「不要驚慌！準備好！」培訓活動。（AP）

加季洛夫所指「八年前的全面軍事行動」是指克里米亞事件。在2014年的烏克蘭動亂之後，「克里米亞自治共和國」併入俄羅斯聯邦，俄羅斯事實接管該地區。隨後頓巴斯戰爭引爆，戰事從2014年與2015年兩次明斯克停火協議簽署後有所趨緩，但多年來零星衝突一直未斷。

以克里米亞事件為前車之鑑，美國一直強調俄羅斯隨時有可能「入侵」烏克蘭。不過俄羅斯多次否認相關指責，稱未打算攻擊任何人。對於在俄烏邊境部署俄羅斯軍隊的行為，俄總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯有權按自己的意願在本國境內調動軍隊。

目前，俄羅斯與白羅斯之間的「聯盟決心-2022」聯合演習已經開始，作為對俄、白兩國軍演的回應，烏克蘭也決定於同期舉行軍事演習。