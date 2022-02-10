核融合技術取得重大突破　「人造太陽」邁新里程碑

科學家成功在核融合技術上取得重大突破，為駕馭被譽為「人工太陽」的新能源工具踏上里程碑。



英國原子能研究所（UK Atomic Energy Authority）在2月9日宣布，牛津大學的歐洲聯合環狀反應爐（Joint European Torus, JET）利用核融合技術，在2021年12月的實驗中，成功產生59百萬焦耳（MJ），長達5秒鐘。

對上一次實驗的紀錄是1997年的2200萬焦耳，這次實驗數字是1997年紀錄的2倍多。

圖為2018年10月，英國威廉王子前往泰晤士河畔阿賓頓的牛津卡勒姆科學中心，那裏是核融合的實驗室。（

英國原子能研究所聲明表示，實驗證明核融合技術可提供安全，高效且永續低碳能源的潛力。

核融合是核能反應的一種，但與常規的核分裂反應不同，核融合是使用細小的元素合成更大的元素，有如太陽產生能源的原理一樣。因此核融合又稱為「人工太陽」技術。

在同等質量下，核融合可以產生煤炭、石油及天然氣能源400萬倍的能量，同時不會產生廢氣。反應爐亦安全得多即使發生意外也不存在爐心融毀的危險，產生的核廢料亦更容易處理，危害性也更細少。

在實驗中的核融合的維持時間可達5秒，但若要成為可利用的電力來源，尚需維持更長時間。 歐洲融合能源發展聯盟（EUROfusion）的多恩（Tony Donne）表示：「若我們能維持5秒鐘的核融合，在未來擴大運作規模，就可以維持5分鐘，然後是5小時。」

目前正在法國建造國際熱核融合實驗反應爐（ITER），即將在2025年開始投入實驗運作。ITER的反應爐較英國的更大更先進，英國的實驗數據將成為重要基礎。