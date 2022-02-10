英國王儲查理斯再度確診新冠肺炎　為二度染疫

英國王室2月10日公布，73歲王儲查理斯（Prince Charles）再度確診感染新冠肺炎（COVID-19），為二度染疫。



英國王室的克萊倫斯宮（Clarence House）在Twitter表示，查理斯王子當天早上確診，目前在隔離中，他已取消原定的探訪活動，「殿下對不能參加今天在溫徹斯特舉行的活動深感失望，並將盡快重新安排他的訪問時間」。

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.



HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible. — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 10, 2022

這次是查理斯第二次確診，在疫情初期的2020年3月時，他曾宣告染疫，之後康復。

據英媒報道，查理斯與妻子卡米拉均有接種第三針疫苗。