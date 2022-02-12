Omicron｜禮來研發抗體藥獲美國FDA緊急授權使用

美國食品及藥物管理局（FDA）2月11日宣布，禮來公司（Eli Lilly）的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）抗體藥獲緊急授權使用，作為應對Omicron病毒株的另一手段。



美國有線新聞網絡（CNN）報道，禮來的新款抗疫藥Bebtelovimab透過靜脈注射形式，將實驗室生產的單株抗體（monoclonal antibody）注入人體，代替免疫系統阻擋病毒入侵。

根據實驗室的測試結果，該款藥物對Omicron，包括「BA.2亞型」都有效。從臨床測試顯示，低風險出現嚴重病徵的參與者，與沒有使用藥物的人士相比，前者的感染徵狀持續時間明顯減少，而且使用藥物後5天，病毒量亦有下降。

Bebtelovimab將用於12歲或以上、出現輕微至中等確診症狀的病人，以及高危或沒有其他合適治療方式的人士。不過入院或需要氧氣治療的患者則沒有包括在內。

FDA指出，Bebtelovimab可能出現的副作用包括注射部位過敏、噁心及嘔吐，而且亦可能像其他單株抗體藥物一樣，出現罕有的過敏性反應等。

禮來在去年底宣布研究抗體療法，但對上一個版本的藥物被指對Omicron的效用不大，因此在1月遭FDA撤回授權使用。除了Bebtelovimab，另一藥廠葛蘭素史克（GSK）的Sotrovimab是另一款被認為是有效應對Omicron的單株抗體藥。

美國政府向禮來批出價值最少達7.2億美元的採購合約，華府會在2月接收30萬份療程的Bebtelovimab，另外30萬份則在3月付運。不過科學家強調，這些藥物並不是疫苗的替代品。