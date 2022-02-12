俄烏局勢｜多國籲公民離開烏克蘭　傳美國將撤走駐基輔大使館員工

繼美國之後，英國、挪威、荷蘭、日本、澳洲及新西蘭等11日跟進，呼籲本國公民盡快離開烏克蘭。美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）2月11日警告，俄羅斯侵烏隨時發生，且可能在北京冬奧結束前發動入侵，敦促美國公民在48小時內撤離。美媒引述來自官員的消息指，華府計劃宣布撤走駐基輔大使館的大部份美國員工。



烏克蘭局勢：圖為2022年2月11日，北約秘書長斯托爾滕貝訪問位於羅馬尼亞東部康斯坦察的米哈伊爾-科格爾尼恰努空軍基地時，一名美軍在站崗。（AP）

沙利文稱：「我們目前無法確定日期，也無法確定時間，但這是一個非常明顯的可能性。」他稱：「我們不是說普京（Vladimir Putin）已作出了最終決定，但根據我們在實地看到的情況，我們有充份的擔憂。」

美國總統拜登（Joe Biden）2月10日呼籲身處烏克蘭的美國公民立即離開。他說如俄羅斯入侵，美國不會派部隊去救援有意逃離該國的美國人。他警告說，該區局勢可能很快就變得瘋狂。

圖為2022年2月11日，美國白宮國家安全顧問沙利文在白宮，就烏克蘭問題出席新聞簡報會。（AP）

美國務院10日上調烏克蘭旅行風險建議至四級，即不建議前往。美國務院發聲明稱，由於俄羅斯軍事行動的威脅增加，烏克蘭安全局勢難以預測，並可能突然惡化，敦促正身處烏克蘭的國民立即離開。

許多分析家認為，在2月20日北京冬奧會結束之前，俄羅斯侵烏不太可能發生——但據美聯社12日稱，華府已獲得情報，暗示莫斯科將以16日作為目標日期。

美聯社2月12日引述來自官員的消息指，美國駐基輔大使館目前有約200名美國人，國務院計劃在12日宣布撤走大使館內的大部份美國員工，他們會轉到烏克蘭西部、靠近波蘭邊界地區，美方將只留小部份人在基輔。

烏克蘭局勢：圖為2022年2月11日，北約秘書長斯托爾滕貝訪問位於羅馬尼亞東部康斯坦察的米哈伊爾-科格爾尼恰努空軍基地時，美軍戰機在上空飛行。（AP）

英國11日傍晚建議滯留在烏克蘭的英國公民在民航機還能營運的狀況下儘早離開烏克蘭，並建議公民不要前往該國。

英國外交部發布聲明稱，俄羅斯在烏克蘭的任何軍事行動都將嚴重影響英國駐基輔大使館提供領事協助的能力。它稱當地大使館仍然開放，但無法提供面對面的領事協助。英國國民應在商用交通選項仍存在的情況下離開。

烏克蘭局勢：圖為2022年2月11日，北約秘書長斯托爾滕貝訪問位於羅馬尼亞東部康斯坦察的米哈伊爾-科格爾尼恰努空軍基地時，美軍在場列隊。（AP）

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）12日稱澳洲公民應儘快離開烏克蘭，因當地局勢愈來愈危險。他在一個媒體簡報會上稱：「我們的建議很明確，目前局勢危險……你們應該設法離開烏克蘭。」

拉脫維亞（Latvia）、荷蘭、日本、挪威及新西蘭都呼籲本國公民盅盡快離開烏克蘭。

以色列11日稱，由於擔人俄羅斯入侵烏克蘭，就烏克蘭發出旅遊警告，宣布撤離大使館職員以及外交人員家屬。館方呼籲身在烏克蘭的以色列公民考慮離開，以免接近局勢緊張的中心。政府稱，大使館仍繼續運作，但少於10名外交人員執勤。

中國駐烏克蘭大使館11日晚在微信公眾號發布消息稱，烏俄當前緊張關係局勢引發多方關注，在烏中國公民要密切關注烏局勢變化，增強防範意識。

消息稱：「近期，烏克蘭疫情日趨嚴峻，已發生多起中國在烏公民感染或回國確診事件。同時，烏俄當前緊張關係局勢引發多方關注，出現了各種說法，相互之間不盡一致。」