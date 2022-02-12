羅氏抗關節炎藥物通過世衛資格預審　將可用於治療新冠肺炎

世界衛生組織（WHO）2月11日宣布，瑞士羅氏製藥公司（Roche）的抗關節炎藥物Tocilizumab通過資格預審，它將可被用於治療新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。



是次被世衛列入新冠病毒治療方法資格預審名單的Tocilizumab有3款，它們的劑量不同。Tocilizumab是一種單株抗體（Monoclonal antibody，又稱單克隆抗體）。

WHO added tocilizumab, a monoclonal antibody, to its list of prequalified treatments for #COVID19.



To date, six COVID-19 treatments have been prequalified by WHO, including the three presentations of the product prequalified today. More info 👉https://t.co/yKLEAXCUtu pic.twitter.com/7s0bMGCsL2 — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2022

一些新冠肺炎重症病人有明顯的炎症反應、病情迅速惡化、氧氣需求不斷增加。世衛引述臨床研究稱，靜脈注射Tocilizumab可降低這些病人的死亡率，更能縮短一些病人的住院時間。

世衛建議，只將Tocilizumab用於治療病情嚴重或危殆的新冠肺炎病人。