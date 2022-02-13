美媒：約翰遜擬推動重啟中英經貿會議　恐遭議員反對

美國新聞網站Politico歐洲版2月10日報道，目前正深陷「派對門」醜聞中的英國首相約翰遜，想要重啟已擱置多年的中英經貿會議。這項提議預計會遭到英國保守黨議員的反對。



這項會議全稱叫作「中英聯合貿易和經濟委員會（JETCO）會議」。英國國際貿易官員正在推動該項會議的準備工作。報道引述有英國官員透露，正是約翰遜本人私下在推動中英對話的重啟。中英兩國之前每年都舉行此類會議，直到2018年，該年兩國關係因涉香港問題惡化。

報道稱，英國政府還計劃在今年與北京重啟第2種對話渠道。英國財政大臣辛偉誠已要求官員恢復中英經濟財金對話，英中兩國自2019年以後就沒有舉行過這一重要貿易會議。一位英國官員表示「財政部熱衷於在今年重振它」。

英國議會下議院外交事務委員會主席圖董勤達（Tom Tugendhat）稱，「決定與中國重啟經貿對話的時機令人驚訝」。報道認為，約翰遜目前深陷「派對門」醜聞，在政治上「很脆弱」。這也給他的恢復中英經貿關係的提議帶來風險。