日本傳考慮逐步提高每日入境人數上限至5000人　惟暫未適用於遊客

日媒援引政府官員稱，日本3月放鬆對外國僱員和學生的邊境管制後，將考慮逐步將每日入境人數上限，提高到5000人。日本首相岸田文雄2月12日稱，將考慮再快在3月放寬邊境防疫管制。



《朝日新聞》12日引述有關當局官員稱，詳細細節最快或於本週確定。政府會考慮新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）感染的趨勢以及公眾意見再做決定。內文稱，放寬限制並不適用於外國遊客。

共同網12日稱，岸田文雄12日談及禁止外國人入境的邊境防疫管制措施時稱，考慮朝着放寬的方向展開探討。共同網12日引述政府相關人士稱，已在為最快下週公布消息進行推進與協調。

岸田文雄12日在視察地東京羽田機場向媒體稱：「將綜合考慮新冠肺炎變異病毒株Omicron的科學知識積累、國內外疫情的變化，以及海外的邊境口岸措施。」

日本新冠肺炎疫情：圖為2022年2月12日，日本首相岸田文雄（左二）來到位於東京的羽田機場，一名官員在向他說明機場內隔離區如何運作。（AP）

因國內出現第一個新冠肺炎變種病毒Omicron（奧密克戎）確診個案，東京政府自2021年11月30日起實施邊境管制措施，不准非居民的外國人入境。措施實行至2022年2月28日期滿。

日本政府的邊境防疫措施迄今是七大先進國家中最嚴厲的。這在國內引起批評的聲派，有商業團體呼籲政府重新考慮。 他們認為這些措施在傷害日本的經濟及國際形象。

該國現時規定每日入境人數上限為3,500人，而在相關措施推行前的11月底前，則為5,000人。