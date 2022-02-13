新冠肺炎｜意國研究：對未接種疫苗者　Omicron危險性不亞於Delta

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變異株Omicron（奧密克戎）傳染力驚人，雖然症狀較輕，致死率較低，不過意大利有研究顯示，Omicron對未接種疫苗人士的危險性不亞於Delta（德爾塔）。



據歐聯網（Euronet）援引歐聯通訊社（EUN News Agency）報道，意大利麻醉和重症監護協會（Siaarti）主席賈拉塔諾（Antonino Giarratano）稱，正在進行的一系列研究表明，Omicron對未接種疫苗者的危險性不亞於Delta。

他稱，在意大利因新冠肺炎被送入醫院深切治療部的病人，近80%是感染Omicron，其中三分之二的人未接種疫苗。他說，對於沒接種疫苗的人，Omicron不像普通感冒那樣易應付。

自意大利爆發疫情以來，該國有2,528,024名未滿19歲的青少年和兒童確診，其中住院患者13,632人，重症323人，死亡44人。

意大利新冠肺炎疫情：圖為2022年2月7日，羅馬一所醫院的醫護人員進入次加護病房前，穿上防護衣物。（AP）

意大利國家衞生院（Italian National Institute of Health，ISS）2月12日發布疫情監測研究報告指出，意大利未接種疫苗患者死亡率為每10萬人有103人，是完成接種2劑疫苗不超過120天感染者死亡率的9倍，是完成接種第三劑疫苗接種感染者死亡率的23倍。

報告內文還指出，意大利未接種疫苗感染者住院率為每10萬居民399人，是完成2劑疫苗接種不超過120天感染者的6倍，是完成第三劑疫苗接種感染者的10倍。

研究還顯示，疫苗在預防感染方面，完成2劑疫苗接種後90天內，疫苗預防感染的有效力為64%；在91至120天內，預防感染的有效力為52%，在120天後有效力為42%。在完成第三劑疫苗接種後，預防感染的有效力則為66%。