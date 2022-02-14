北京冬奧｜傳羽生結弦將開記者會宣布退役結婚　日奧委會給出答案

日本奧委會（JOC）在13日宣布，日本「花滑王子」羽生結弦將在14日香港時間下午5時30分於北京市內的媒體中心舉辦個人記者會，消息一出就引發外界臆測，羽生是要公布「退役」或「結婚」的聲明。



綜合外媒報道，羽生結弦在北京冬奧挑戰3連霸的個人紀錄，雖然僅拿到第4名無緣獎牌，但他這次施展史無前例的超高難度空中旋轉4周半技巧，雖然最終因旋轉數不足且落地失敗，不過4A動作仍得到冬奧賽認可，贏得眾人的掌聲。

點擊放大瀏覽羽生結弦挑戰4A跌倒情況及更多相關照片▼▼▼

+ 16

羽生結弦憑藉自身實力在中國大陸獲得不少粉絲，也成為本次冬奧會上的媒體寵兒，現年27歲的他將在今日下午召開30分鐘的記者會，不免引發外界擔憂羽生是否將宣布退役的消息，讓大量粉絲相當驚恐，加上今天是情人節，更有人猜測可能是要宣布結婚喜訊，但不管是哪個，都成了大家十分關心的內容。

隨着這類消息愈來愈多，日本奧委會因此跳出來澄清，表示是因為有太多媒體申請採訪羽生結弦，數量多到難以安排，已經無法個別對應，才特地生出一個羽生記者會，一次解決所有媒體朋友的問題。日本奧委會還強調，羽生結弦並沒有要公布什麼消息，要求不要再出現類似報道。

而羽生結弦的個人比賽已經結束，不過據消息顯示，北京冬奧會邀請他在20日參加花滑表演的演出，但羽生是否參加還沒有明確消息。

【延伸閱讀】北京冬奧｜18歲谷愛凌奪金 何以這「中國女孩」的故事特別感人？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 22

點圖放大重溫谷愛凌於今屆北京冬奧的表現及其引以為傲的「中國龍服」▼▼▼

+ 11

延伸閱讀：

挑戰3連霸失利！羽生結弦動向受關注 明將召開記者會

【本文獲「TVBS」授權轉載。】