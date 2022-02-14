烏克蘭重大讓步？烏駐英大使：基輔可能同意不加入北約　避免開戰

俄烏邊境局勢緊張之際，烏克蘭突然稱，基輔有可能同意不加入北約（NATO），以避免與俄羅斯爆發戰爭。烏駐英國大使普里斯塔科（Vadym Prystaiko）2月14日稱，基輔「可能同意」不申請加入北約，如果這有助於避免與俄羅斯爆發「戰爭」。



倘若成真，這將是基輔對莫斯科的重大讓步。

普里斯塔科在接受英國廣播電台第五台（BBC Radio 5）採訪時稱，由於威脅和訛詐，該國將考慮「做出重大讓步」，包括從烏克蘭憲法中刪除加入北約聯盟的目標。

烏克蘭願意在加入北約的目標上「保持彈性」。當被問及烏克蘭是否會在加入北約的立場上做出改變時，他說，「我們可能會——尤其是在受到威脅、脅迫、逼迫這麼做時。」

烏克蘭現時並非北約成員國，但2008年起就獲得「終究有機會加入」的承諾。倘烏克蘭加入北約，以美國為首的北約勢力將得以伸展至俄羅斯邊境。俄羅斯大表不滿，總統普京曾稱，一旦烏克蘭真的加入北約，俄羅斯會揮軍進攻。

俄羅斯在過去一段時間，已把逾10萬大軍及重型武器部署至邊境地區，又在克里米亞及白羅斯等地進行軍事演習，美國及北約盟國就此紛紛發出警告，稱俄羅斯或將入侵烏克蘭。不過克宮始終否認此事，又重申之前提出，從美國和北約獲得「安全保證」的要求需得到滿足。