新冠肺炎｜5歲以下兒童無法接種疫苗　成今天最大弱勢群組

新冠肺炎疫情持續，各國繼續設法推高接種。不過有一個年齡群組，至今特別脆弱且未能獲得疫苗——5歲以下的兒童，他們在美國以至其他國家，至今未承認可以接種新冠疫苗。



由初生至4歲的兒童，是目前美國未獲批准接種疫苗的年齡群組。據全國14州250家醫院的數據，截至1月8日，每100,000名5歲以下兒童中約有7人會因新冠肺炎住院，是2021年12月的兩倍多。

圖為1月18日，巴西美景市，一名兒童正準備接種新冠疫苗。（Getty）

儘管Omicron變種未有跡象顯示對兒童有更強的感染力，但隨着病毒在社區大規模擴散，兒童感染機會上升。白宮首席醫學顧問福奇（Anthony Fauci）表示，雖然與成年人相比，兒童感染新冠肺炎後演發成重症的可能性要少得多，但風險不是零。

這意味當感染人數上升，患上重症的兒童人數也會跟着上升，因5歲以下的兒童未有疫苗保護，這風險不容忽視。華盛頓特區國家兒童醫院傳染病科醫生德比亞西（Roberta DeBiasi）表示，在Omicron疫情期間，醫院接收的病人大都是5歲以下的兒童，而他們都是未接種疫苗。

但要說服家長為這風險準備並不容易，因這需要家長為兒童戴上口罩，限制外出及保持社交距離。很多美國人，包括家長已厭倦了疫情，他們會更希望孩子能正常進行社交活動。

因此目前能夠做到的，是鼓勵父母接種疫苗，保持個人衛生，勤洗手。美國亦特別宣傳了室內通風的重要，要求家庭打開窗戶，特別是在有訪客的情況下，保持空氣流通。

福奇表示，他希望美國食品及藥物管理局（FDA）下個月能批准讓5歲以下兒童施打疫苗，但年幼的孩子可能需要三劑，因為在輝瑞的臨床試驗中，使用更細小的劑量的疫苗，只打兩針並不能在2至4歲的兒童中引起足夠的免疫反應。