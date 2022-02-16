俄羅斯外長：部分安全保障提議獲美國與北約積極回覆

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）2月15日表示，美國和北約「積極回覆」俄羅斯提出的部份安全保障提議，俄羅斯將繼續與西方談判，以了解他們達成真正安全協議的決心。



據俄羅斯衛星通訊社2月15日報道，拉夫羅夫表示，美國和北約在回應莫斯科的安全提議時，對他們多年來一直拒絕的一些倡議做出了積極反應。他指的是歐盟準備討論歐洲的軍備控制條約。

拉夫羅夫說：「北約改變立場的速度之快表明，在與這個集團的關係中，並非一切都丟失了；（這表明）他們可以在他們真正想要的時候承認顯而易見的事實」。拉夫羅夫指的是北約對軍控條約的立場，包括暫停部署短程和中程導彈。

拉夫羅夫對與北約就莫斯科較不緊迫的安全提議進行對話表示樂觀，例如上述歐洲軍備控制。他說：「我認為，由於所有這些領域的共同努力，可以制定出非常好的一攬子計劃。」

拉夫羅夫稱，俄羅斯將繼續與西方對話，以了解他們達成真正安全協議的決心。他特別表示，在這些談判中將討論不可分割的安全、中短程軍備以及降低戰爭風險等問題。

據俄羅斯國防部2月15日公布，部份軍隊在完成演習後，正開始離開靠近烏克蘭的邊境，返回基地。