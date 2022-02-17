拉夫羅夫：美國北約願與俄就安全保障建議談判是積極訊號

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）2月16日表示，美國和北約願意就俄方向西方國家提出的安全保障建議進行對話，是一個積極訊號。



拉夫羅夫16日在與到訪的巴西外長弗蘭薩（Carlos Alberto Franco França）會談後舉行的記者會上指出，俄羅斯將為上述對話做好準備，但絕不會因此失去俄方立場原則，將繼續堅持阻止北約向東擴張。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）16日則表示，俄方希望談判能夠尋求共識，拉近雙方立場。在這種情況下，總統普京（Vladimir Putin）也強調願意並準備進行這種談判，美國總統拜登（Joe Biden）也表示準備開始嚴肅的談判。

美國務院發言人普賴斯（Ned Price）16日稱，美方希望俄方在安全對話框架內的書面答覆，將為雙方對有關問題的未來討論奠定基礎。他指，在美國收到俄羅斯答覆後，國務卿布林肯（Antony Blinken）和俄羅斯外長拉夫羅夫可能會再次對話。