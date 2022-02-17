拉夫羅夫：美國北約願與俄就安全保障建議談判是積極訊號

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）2月16日表示，美國和北約願意就俄方向西方國家提出的安全保障建議進行對話，是一個積極訊號。
拉夫羅夫16日在與到訪的巴西外長弗蘭薩（Carlos Alberto Franco França）會談後舉行的記者會上指出，俄羅斯將為上述對話做好準備，但絕不會因此失去俄方立場原則，將繼續堅持阻止北約向東擴張。
克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）16日則表示，俄方希望談判能夠尋求共識，拉近雙方立場。在這種情況下，總統普京（Vladimir Putin）也強調願意並準備進行這種談判，美國總統拜登（Joe Biden）也表示準備開始嚴肅的談判。
俄羅斯外長：部分安全保障提議獲美國與北約積極回覆俄羅斯外交部就安全保障議題制定回覆草案 普京原則上批准烏克蘭局勢｜美副國務卿：美俄外長料本週對話 談俄安全保障建議布林肯：美國已就安全保障草案答覆俄羅斯 正等待普京回應
美國務院發言人普賴斯（Ned Price）16日稱，美方希望俄方在安全對話框架內的書面答覆，將為雙方對有關問題的未來討論奠定基礎。他指，在美國收到俄羅斯答覆後，國務卿布林肯（Antony Blinken）和俄羅斯外長拉夫羅夫可能會再次對話。