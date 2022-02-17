英澳領袖視像通話　同意英斥2500萬鎊加強印太安全

英國首相約翰遜（Boris Johnson）和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）2月17日進行視像通話，同意採取行動加強印太地區安全，又關注新疆和香港的人權狀況，及強調台海和平與穩定的重要性。



英媒報道，約翰遜與莫里森在視像通話中達成印太安全協議，當中英方承諾投放2500萬英鎊，以加強印太地區的安全。協議承諾的資金將加強印太地區多個領域韌性，包括網絡空間、國家威脅和海上安全。

約翰遜和莫里森對有關中國侵犯新疆人權的狀況表示嚴重關切，並呼籲中國保護香港的人權、自由和高度自治。他們又強調南海海洋權利和自由的重要性，強烈反對任何可能加劇緊張局勢、破壞地區穩定和基於包括軍事化、脅迫和恐嚇等國際規則的單邊行動。

兩人還強調台海和平與穩定的重要性，表示支持台灣有意義參與國際組織。

對於烏克蘭局勢升溫，他們同意有必要緩和局勢，強調俄羅斯如進一步入侵烏克蘭都將是一個巨大的戰略錯誤，並會造成嚴重的人道主義代價。