中國駐聯合國代表：反對集團政治

聯合國安理會應俄羅斯倡議，2月16日舉行「聯合國與集體安全條約組織合作問題」公開會。中國常駐聯合國代表張軍大使在會上闡述中方立場。他強調，面對複雜嚴峻形勢，國際社會需要踐行真正的多邊主義，反對搞集團政治和小圈子。



他稱世界正進入新的動盪變革期，地區熱點問題此起彼伏，傳統和非傳統安全威脅相互交織。恐怖主義、極端主義、分裂主義威脅持續上升，跨國有組織犯罪、毒品等問題愈加突出，與冠病疫情相互疊加，對各國安全和發展構成嚴峻挑戰。特別是個別國家奉行單邊主義、霸權主義政策，大搞強權政治，通過不正當方式損害他國安全和發展利益，挑起新冷戰和地緣政治競爭，嚴重破壞國際秩序和全球戰略穩定。

面對複雜嚴峻形勢，張軍呼籲國際社會加強團結合作，反對搞對抗施壓。國際社會也需要平等互信，反對搞強權霸凌。「只有把握好正確的方向，我們才能攜手並肩，共同建設更加繁榮穩定、公平公正的世界。」

他在談及阿富汗局勢時指出，國際社會在阿富汗的當務之急是全力避免人道主義災難，為此應大力提供人道主義救助。屬於阿富汗的海外資產應迅速、全額歸還給阿富汗人民。

聯合國安理會2022年2月16日舉行「聯合國與集體安全條約組織合作問題」公開會，中國常駐聯合國代表張軍大使出席。圖為2021年9月23日，張軍在聯合國大會第76屆會議舉行期間，出席聯合國安理會議。（Getty）

張軍也形容集體安全條約組織（CSTO）是具有重要影響的區域性安全組織，為維護成員國獨立、主權和領土完整，防範和應對地區安全新威脅、新挑戰等發揮了重要作用。中國同集體安全條約組織成員國都是長期友好、相互信任的重要夥伴。中國將探討採取有力舉措，充分釋放集體安全條約組織等機制的合作潛能，共同打擊恐怖主義，促進地區持久和平與共同繁榮。

他還稱，中國將同CSTO成員國加強對外政策溝通協調，在聯合國等多邊平台開展密切合作，為維護以國際法為基礎的國際秩序，維護聯合國在國際事務中的核心協調作用作出積極貢獻。

CSTO由俄羅斯、哈薩克斯坦等6個前蘇聯加盟共和國組成。2022年1月哈薩克發生示威時，CSTO派出維和部隊前往哈薩克。